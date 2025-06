VIDEO – 5 morti nell’alluvione in Virginia Occidentale mentre i soccorritori cercano i dispersi

Spread the love

WHEELING, W.Va. — Le inondazioni improvvise causate dalle piogge torrenziali hanno ucciso cinque persone nel nord della Virginia Occidentale e le squadre di soccorso sono alla ricerca di altre tre persone disperse domenica, mentre le autorità valutavano i danni a strade, ponti, condotte del gas naturale e altre infrastrutture.

Le autorità hanno dichiarato che sabato notte sono caduti dai 6 ai 10 centimetri di pioggia in alcune zone di Wheeling e della contea di Ohio nel giro di circa mezz’ora.

“Abbiamo iniziato a ricevere quasi subito chiamate al 911 per soccorrere le persone rimaste intrappolate”, ha dichiarato Lou Vargo, direttore della gestione delle emergenze della contea di Ohio, in una conferenza stampa domenica. “In questo periodo, abbiamo subito gravi danni infrastrutturali a strade, ponti e autostrade, e non siamo riusciti a intervenire per molti incidenti. Quindi siamo arrivati ​​in ritardo perché i danni erano davvero ingenti”.