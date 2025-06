Vigile del fuoco della Carolina del Nord è morto e 2 feriti in un incidente durante un addestramento

Spread the love

Un’esercitazione si è trasformata in tragedia nella contea di Buncombe quando un incidente con un quad ha causato la morte di un pompiere di Riceville e il ferimento di altri due.

RICEVILLE, NC — Secondo gli inquirenti, un pompiere è morto e altri due sono rimasti feriti quando un’esercitazione di fine settimana è sfuggita al controllo nella Carolina del Nord occidentale.

È accaduto sabato 14 giugno e i vigili del fuoco appartengono al dipartimento dei vigili del fuoco volontari di Riceville, ha affermato il Buncombe County Emergency Management in un comunicato stampa.

I dettagli dell’incidente non sono stati resi noti, ma i funzionari dei vigili del fuoco di Riceville affermano che la “morte in servizio” è avvenuta in un incidente stradale.

Durante l’esercitazione, l’ATV è rimasto coinvolto in un grave incidente. Nonostante l’immediato intervento dei colleghi vigili del fuoco e del personale di emergenza, un membro del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Riceville è deceduto per le ferite riportate nell’incidente. Altri due membri… sono stati trasferiti per cure mediche.

Al 16 giugno non sono state ancora rese note le identità dei vigili del fuoco coinvolti.

Sono in corso le indagini per accertare la causa dell’incidente, hanno affermato i funzionari della contea di Buncombe.

Secondo un recente rapporto, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco Volontari di Riceville organizza una serie di eventi formativi annuali, tra cui corsi sulla guida specializzata e sulla gestione di materiali pericolosi. Il dipartimento risponde in media a circa 450 emergenze a trimestre, afferma il rapporto.