VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

ARCEVIA (AN) – INCIDENTE STRADALE – Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 10 circa in frazione Palazzo di Arcevia per un incidente stradale tra due automobili. Tre le persone rimaste coinvolte nello scontro: una di queste è stata trasportata al pronto soccorso di Torrette in eliambulanza mentre le altre due sono state portate all’ospedale di Senigallia.

I Vigili del fuoco hanno collaborato con il personale sanitario del 118 per prestare soccorso ai feriti e hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli incidentati.

Dal Comando di Ancona