A Ostia albero precipita su 4 autovetture in sosta: vigili del fuoco sul posto

A Ostia albero precipita su 4 autovetture in sosta, rendendo necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco per rimuovere tronchi e rami di grosse dimensioni.

Il crollo si è verificato intorno alle ore 9.00 di questa mattina, mercoledì 18 giugno, di fronte al civico 49 di via delle Fiamme Gialle per fortuna senza causare danni alle persone.

Si è trattato di una fortunata coincidenza considerando che su un lato della strada sono posizionati diversi immobili adibiti a abitazioni e su quello opposto ci sono le strutture che ospitano il Centro di reclutamento della Guardia di Finanza e il Comando del II gruppo dei baschi verdi.

Si tratta dell’ennesimo episodio che conferma il cattivo stato di manutenzione del verde urbano. Un degrado che non conosce soluzione di continuità tra le zone di Ponente e Levante che affacciano sui rispettivi lungomare e quelle più interne, come l’area dove si è verificato in queste ore il cedimento della pianta ad alto fusto.