Autoarticolato sbaglia manovra e perde gasolio al Porto di Trieste: l’intervento dei Vigili del fuoco

Spread the love

Un camion sbaglia manovra, danneggia il serbatoio e il gasolio si sversa al suolo, poi i vigili del fuoco mettono tutto in sicurezza. L’intervento è avvenuto alle 22:30 di ieri, martedì 17 giugno, all’esterno del varco 4 del porto di Trieste. I vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra supportata dal personale del Nucleo provinciale Nbcr (nucleare biologico chimico radiologico), e al loro arrivo una parte del carburante era già fuoriuscito. Gli operatori hanno quindi tamponato la perdita, smontato il serbatoio e utilizzato una delle speciali pompe in dotazione per travasare in un contenitore idoneo il carburante, qualche centinaio di litri, ancora contenuto nel serbatoio danneggiato. Le operazioni si sono concluse alle ore 2.30 circa. Sul posto anche polmare, guardia di finanza e il personale dell’Autorità Portuale.