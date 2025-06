Autovettura esce di strada e finisce in un dirupo

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Una donna, mentre percorreva con la sua auto via Battistuta a Polcenigo, ha perso il controllo del mezzo ed è precipitata in un dirupo per 15 metri, fermandosi in bilico su una pianta. Il brutto incidente è accaduto intorno alle 11.30 del 16 giugno. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Maniago e una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) e il funzionario di guardia della sede centrale.

I Vigili del fuoco hanno operato di concerto con il personale sanitario e il personale del soccorso alpino, e hanno prima di tutto messo in sicurezza l’autovettura vincolandola ad uno dei propri mezzi di soccorso per evitarne lo scivolamento a valle. Successivamente hanno estratto e riportato sul piano stradale la donna che aveva riportato alcune ferite, presa in cura dal personale sanitario e trasferita all’ospedale di Pordenone per accertamenti.

I Vigili del fuoco hanno poi provveduto al recupero del mezzo dal dirupo, utilizzando argani manuali e tecniche di derivazione speleo alpinistiche poiché la strada stretta e impervia non consentiva l’arrivo sul posto dell’autogrù.