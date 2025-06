Brancaccio, autista dei vigili del fuoco preso a testate per una mancata precedenza

Spread the love

vevano appena terminato un intervento a Misilmeri e stavano rientrando in caserma quando l’autista di un mezzo del 115, per una banale mancata precedenza, è stato picchiato con violenza. È successo la scorsa notte in via Pecoraino dove un vigile del fuoco è stato aggredito dal conducente di uno scooter proprio davanti al distaccamento di Brancaccio. La vittima dell’aggressione è stata soccorsa dai sanitari e portata al Policlinico dove questa mattina è stato sottoposto a un intervento per la riduzione della frattura nasale riportata.

Le squadre del Comando provinciale erano state a Misilmeri per spegnere un incendio che ha distrutto un furgone parcheggiato. Durante il rientro uno dei mezzi avrebbe incrociato la corsa di uno scooter, con a bordo un uomo e una donna, e l’autista, per evitare l’incidente, avrebbe suonato il clacson scatenando l’ira del conducente del ciclomotore che avrebbe iniziato a insultare il pompiere. Nel giro di pochi secondi, però, dalle parole si è passati alla violenza.

I primi a intervenire sono stati i colleghi del vigile che hanno segnalato l’accaduto alla polizia. Sul posto sono intervenute le pattuglie del commissariato Porta Nuova che hanno identificato e denunciato l’aggressore. “È una violenza assurda inaudita e immotivata – afferma il segretario generale Fns Cisl Palermo Trapani, Vincenzo Impellizzeri – nei confronti di chi lavora con sacrificio per salvaguardare i cittadini in situazioni di emergenza e di rischio, bisogna fare di più per tutelare i vigili del fuoco”.