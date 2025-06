Cercasi allievi vigili del fuoco, il bando è rivolto alle persone tra i 13 e i 17 anni: ecco i requisiti per partecipare e tutte le informazioni

Spread the love

ROVERETO. Il corpo dei vigili del fuoco volontari di Rovereto ha indetto un bando per l’arruolamento di 5 allievi vigili del fuoco.

La notizia arriva direttamente dal Comune, con il bando che è aperto a ragazzi tra i 13 e i 17 anni compiuti in possesso dei seguenti requisiti: l’idoneità fisica in relazione alla specifica attività da svolgere, rilasciata dal proprio medico curante, e la residenza nel comune di Rovereto o in quelli appartenenti nel medesimo distretto della Vallagarina.

Il testo integrale del bando è consultabile sul sito del Comando, dove è possibile scaricare anche il modulo d’ammissione che dovrà essere sottoscritto dai genitori o da chi ha legale rappresentanza dell’aspirante allieva/o.

“Quello degli allievi è un percorso che porta i ragazzi ad entrare nel Corpo effettivo al compimento dei 18 anni – spiegano i vigili del fuoco volontari di Rovereto – e attualmente sono presenti 10 allievi: nel corso del 2024 hanno partecipato a 31 incontri tra distrettuali, provinciali e del corpo, per un totale di 103 ore di addestramento”.

Agli allievi, viene specificato, “è richiesto impegno e costanza”, seguiti dagli istruttori che li introducono al mondo dei Vigili del fuoco, integrandoli nel Corpo proporzionalmente alle loro competenze e le fasce d’età. “L’obbiettivo – viene specificato – oltre che a formare i futuri vigili del fuoco, è creare un gruppo affiatato e istruire i giovani ad essere cittadini responsabili”.

Le domande dovranno pervenire, entro e non oltre le 12 del 15 luglio 2025, all’indirizzo mail: info@vvfrovereto.it e verranno valutate dal Direttivo del Corpo che stilerà la graduatoria, deliberando l’ammissione degli aspiranti allievi nei limiti dei posti disponibili

