Notte di paura in un palazzo a Milano, evacuati tutti gli inquilini

È successo tutto in pochi minuti, quelli in cui la città dorme. Intorno all’una del mattino, un incendio è scoppiato in un appartamento al quinto piano di un palazzo elegante tra via Moscati e via Londonio, a due passi dall’Arco della Pace, Milano. Nessun preavviso. Solo il buio, poi il fuoco.

Qualcuno ha sentito crepitare.. un altro ha visto i primi bagliori riflettersi sui vetri. Le sirene sono arrivate poco dopo. Sul posto, i vigili del fuoco del comando provinciale hanno agito con quattro mezzi. L’intervento è stato rapido ma lungo. Evacuati tutti gli inquilini del palazzo, per precauzione. Nessuno è rimasto ferito, né intossicato. Fortuna? Forse.

L’origine dell’incendio che è avvenuto in zona Arco della Pace rimane un mistero. Le autorità stanno ancora cercando di capire cosa abbia provocato le fiamme. Cortocircuito? Disattenzione? Non è dato saperlo. Almeno non ancora.

L’intervento si è concluso verso le quattro del mattino. I pompieri hanno lavorato per ore, tra fumo denso e silenzi interrotti solo dagli ordini secchi via radio. Le immagini del giorno dopo parlano da sole: finestre annerite, muri devastati, oggetti ridotti in cenere. L’appartamento colpito è stato completamente distrutto dalle fiamme

