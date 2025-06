Scivola dal ponte e cade per venti metri in un burrone: Vigili del Fuoco salvano 51enne

Spread the love

Scivola durante una passeggiata serale e cade in un burrone di notte facendo un volo di venti metri. Salvato dai Vigili del Fuoco un cinquantunenne a Sutri, in provincia di Viterbo che durante una camminata notturna scivola e finisce in una voragine. In azione le unità speleo alpine fluviali che hanno raggiunto l’uomo nella cavità e dopo averlo ancorato a una barella lo hanno portato in salvo.

