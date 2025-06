Trapani, nuovo team per la comunicazione al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI TRAPANI

Al termine della conferenza stampa l’Assostampa di Trapani ha voluto omaggiare Piero Silvano, referente della comunicazione istituzionale ed in Emergenza del Comando di Trapani per oltre 25 anni, per la fattiva collaborazione di oltre con i giornalisti di tutta la provincia con la seguente dedica:

A Piero Silvano, professionista della comunicazione d’emergenza, per aver raccontato in questi anni con rigore e umanità il coraggio silente e prezioso dei Vigili del Fuoco. L’Assostampa Trapani, con stima e gratitudine.

Nell’occasione è stato presentato il nuovo comunicatore Ispettore antincendi Giuseppe Cardinale e i seguenti Comunicatori in emergenza: Capo Reparto Lo Giudice Francesco Capo Squadra Mario Valenti Capo squadra Gaspare la Monica Capo squadra Claudio la Barbera e Vigile Coordinatore Giuseppe Giacalone

—————————————-

Un momento di forte significato umano e professionale ha accompagnato la conferenza stampa di presentazione del dispositivo antincendio boschivo 2025 al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani.

A margine dell’incontro, infatti, l’Assostampa di Trapani ha reso omaggio a Piero Silvano, storico referente della comunicazione istituzionale e d’emergenza, che per oltre 25 anni ha collaborato ininterrottamente con i giornalisti della provincia, diventando punto di riferimento in uno dei settori più delicati dell’informazione pubblica.

In una targa, consegnata dal vicesegretario Max Firreri e dalla tesoriera Mariza D’Anna, il sindacato dei giornalisti ha voluto ricordare il valore umano e professionale del suo operato con una dedica toccante:

“A Piero Silvano, professionista della comunicazione d’emergenza, per aver raccontato in questi anni con rigore e umanità il coraggio silente e prezioso dei Vigili del Fuoco. L’Assostampa Trapani, con stima e gratitudine.”

Un riconoscimento che ha unito il mondo del giornalismo e quello dell’emergenza in un tributo sentito a chi, con discrezione e competenza, ha saputo raccontare momenti spesso drammatici, mettendo sempre al centro l’impegno e il sacrificio dei Vigili del Fuoco.

Contestualmente, è stato presentato il nuovo referente per la comunicazione d’emergenza, l’Ispettore Giuseppe Cardinale che da oggi coordinerà le attività informative del Comando provinciale. Insieme a lui, sono stati annunciati anche i nuovi incaricati di affiancarlo con professionalità e prontezza nella gestione dei flussi informativi: il capo reparto Francesco Lo Giudice, i capi squadra Mario Valenti, Gaspare La Monica e Claudio La Barbera, e il vigile coordinatore Giuseppe Giacalone.

Il passaggio di consegne segna una nuova fase per la comunicazione dei Vigili del Fuoco trapanesi, sempre più orientata alla trasparenza, alla tempestività e al rispetto dell’informazione come servizio al cittadino. Un’eredità importante, raccolta nel segno della continuità e dell’innovazione.

Anche da parte di chi scrive e di questa testata giornalistica un sentito ringraziamento a Pietro Silvano per la puntuale ed efficace collaborazione prestata nel nostro lavoro.

Trapani, nuovo team per la comunicazione al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco – Trapanisi.it