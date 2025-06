Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Maida (CZ), 18 giugno 2025 – La squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme con supporto di Autobotte per rifornimento idrico, impegnata in un intervento in località Comuni Condomini, nel comune di Maida (CZ), per un vasto incendio di sterpaglie e canneto.

Le fiamme, alimentate dal vento e dalla vegetazione secca, si sono propagate rapidamente, danneggiando alcune giostre a gettoni situate nelle vicinanze dell’area interessata. L’intervento dei Vigili del Fuoco è ancora in corso, con l’obiettivo di circoscrivere e spegnere completamente l’incendio, evitando ulteriori danni a strutture o persone.

La colonna di fumo, ben visibile anche dalla Strada Statale 280, ha destato preoccupazione tra gli automobilisti in transito, senza tuttavia causare disagi significativi alla circolazione.