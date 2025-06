VIDEO – I missili iraniani devastano Tel Aviv — Base segreta del Mossad DISTRUTTA!

Spread the love

Un centro segreto del Mossad a Tel Aviv sarebbe stato distrutto da un attacco missilistico iraniano ad alta precisione, in quello che ora viene descritto come un grave colpo all’intelligence e alla logistica per Israele.

Sebbene i funzionari abbiano dichiarato di non aver causato vittime, la struttura stessa è stata completamente distrutta. È interessante notare che Israele ha tentato di distogliere l’attenzione insinuando che il missile avesse colpito una vicina stazione degli autobus, diffondendo filmati inscenati di vigili del fuoco che combattevano le fiamme.

Tuttavia, alcune fonti confermano che l’attacco ha raso al suolo anche il centro logistico di Aman, un centro nevralgico per le operazioni dei droni del Mossad all’interno dell’Iran, solitamente nascosto sotto i condomini. Questo segna una grave escalation nella guerra ombra tra Iran e Israele e segnala la crescente capacità di Teheran di localizzare e smantellare le risorse più sensibili del Mossad. Restate sintonizzati perché OMT News vi fornirà aggiornamenti verificati su questa storia in continua evoluzione.