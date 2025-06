Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

ANCONA -I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 11:30 circa in via Primo Maggio per recuperare un’autovettura finita su un terrazzo al secondo piano di un edificio.

Il conducente, dopo aver parcheggiato in un’area adibita sul tetto della struttura, ha imboccato per errore le scale pedonali anziché la rampa carrabile.

L’uomo è rimasto illeso. La vettura è stata recuperata e riportata sulla sede stradale grazie all’intervento dell’autogru.