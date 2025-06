Incendio autocisterna GPL sulla SS235, Copiano (PV)

Spread the love

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLA LO0MBARDIA

Alle ore 15:00 di oggi, giovedì 19 giugno, i Vigili del Fuoco sono intervenuti nel comune di Copiano (PV), in via Circonvallazione lungo la SS235, per l’incendio di un’autocisterna con capacità di contenimento di 34.000 kg di GPL.

Il veicolo, in transito, si è arrestato nei pressi di un distributore di carburante rendendo le operazioni di soccorso ancora più complesse. Per cause in corso di accertamento, la parte posteriore dell’autocisterna è stata interessata da un principio d’incendio.

Immediato l’intervento di numerose squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dai comandi di Pavia e Lodi, con diverse autobotti e mezzi speciali. In via precauzionale, è stata disposta l’evacuazione dell’area adiacente e la chiusura al traffico della SS235.

Il tempestivo intervento delle squadre antincendio ha evitato il collasso della cisterna, contenendo i danni all’asse posteriore e ai pneumatici.

Le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso. È stato attivato anche il nucleo regionale N.B.C.R. (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) dei Vigili del Fuoco per le verifiche tecniche sul contenuto della cisterna e per eventuali ulteriori misure di sicurezza.