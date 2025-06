Incendio in una palazzina a Cinecittà: evacuate 20 persone, tra cui bambini

Spread the love

Paura nel pomeriggio a Roma, in zona Cinecittà. Un incendio è divampato al terzo piano di una palazzina in via Filomusi Guelfi. Il fumo denso ha rapidamente invaso i piani superiori, intrappolando diversi residenti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, grazie all’uso di un’autoscala, hanno evacuato circa 20 persone, tra cui alcuni bambini e una persona in sedia a rotelle. Sette persone sono rimaste intossicate: tre sono state trasportate in codice rosso e quattro in codice giallo in ospedale.

E a Ostia un altro incendio: le fiamme, partite da un campo coltivato in via Federico Bazzini, si sono rapidamente estese, raggiungendo alcune villette e un parcheggio dove sono state coinvolte diverse auto. I residenti sono stati fatti allontanare in via precauzionale. Sul posto vigili del fuoco e agenti dei commissariati Lido e Fiumicino.

https://www.rainews.it/tgr/lazio/articoli/2025/06/roma-incendio-in-una-palazzina-a-cinecitta-evacuate-20-persone-tra-cui-bambini-f2af50f8-d49b-4360-9159-ebf0358cfc5e.html