VIDEO – Auto a fuoco alla Balduina, le fiamme investono altre tre vetture. Nonno e nipote salvi

Una Mercedes è andata a fuoco intorno alle 18 in via Luigi Gherzi, alla Balduina. Le fiamme si sono propagate investendo altre tre auto, parcheggiate di fianco. Il proprietario ha raccontato che mentre guidava si è accorto che dal cofano usciva fumo.

Ha quindi cercato di portare l’auto in un punto più isolato, ma non ha fatto in tempo. L’accensione infatti era bloccata. In compagnia del nipotino, ha fatto appena in tempo a scendere, trascinando via il piccolo, prima che le fiamme avvolgessero la vettura.

Solo l’intervento dei vigili del fuoco ha impedito che l’incendio si propagasse anche nel giardino del palazzo accanto al parcheggio.

CORRIERE.IT