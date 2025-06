Soccorsa una piccola volpe rimasta intrappolata all’interno di un condotto in comune di Basiliano

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Alle 11.30 circa, i Vigili del fuoco di Udine sono intervenuti per soccorrere una piccola volpe rimasta intrappolata all’interno di un condotto in comune di Basiliano sulla strada fra Villaorba e Beano.

L’allarme è stato lanciato da un agricoltore che, aprendo un pozzetto dell’irrigazione, ha visto l’animale nel cunicolo. La squadra VVF giunta sul posto è riuscita a raggiungerlo ed a immobilizzarlo per poi portarlo all’esterno.

La piccola volpe è stata poi liberata, in considerazione delle sue buone condizioni di salute.