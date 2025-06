A fuoco la copertura della Feralpi: l’intervento dei Vigili del fuoco

Spread the love

Bruciano le coperture di due aziende bresciane. Nella tarda serata di oggi, 19 giugno, i Vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere due incendi che si sono propagati alla Feralpi di Lonato e in un’azienda di pressofusione di Sabbio Chiese. Diverse le squadre coinvolte per spegnere le fiamme.

