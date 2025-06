Campobasso, le classifiche del 15° Campionato Italiano VV.F. di Beach Volley

Spread the love

IGILI DEL FUOCO – SPORT

Dal 12 al 15 giugno si è disputato presso il Lido Calypso di Petacciato Marina (CB) il 15° Campionato Italiano VV.F. di Beach Volley. Alla manifestazione hanno preso parte – tra atleti ed accompagnatori – oltre 100 vigili provenienti da 20 Comandi di tutta Italia, da Imperia ad Agrigento: tra questi ben 70 beachers si sono dati battaglia nella splendida spiaggia molisana, sui campi da gioco all’interno del secondo lido più grande di Europa, che ha ospitato la manifestazione.

Il campionato è stato organizzato dal Comando VV.F. di Campobasso, con il patrocinio del Comune di Petacciato presente alla conferenza stampa di apertura con il sindaco Antonio Di Pardo e l’assessore allo sport Gianpiero Lascelandà che ringraziando il Comandante di Campobasso, Ing. Gianfranco Tripi ed il D.V.G.S. Antonio Occhipinti, in rappresentanza dell’Ufficio per le Attività Sportive, hanno manifestato con orgoglio e soddisfazione l’importanza di ospitare i Vigili del Fuoco, con i quali hanno un eccellente rapporto di collaborazione sul territorio molisano.

Altresì presenti alla conferenza stampa di presentazione anche il presidente regionale della FIPAV Molise, il dott. Gennaro Niro ed il presidente regionale dell’A.I.C.S. del Molise, Carlo Conte che – così come previsto dalla convenzione nazionale con il Corpo Nazionale – ha patrocinato ed assicurato tutti gli atleti ed organizzatori per la manifestazione sportiva. Nei quattro giorni del campionato non è di certo mancato lo spettacolo sportivo tra le squadre dei Comandi VV.F. partecipanti, con l’innesto di nuove coppie che hanno subito ottenuto risultati soddisfacenti: infatti la finalissima del campionato ha visto sfidarsi per il titolo di campioni d’Italia 2025, la coppia detentrice dell’anno scorso – Damassa/Silvestroni del Comando VV.F. di Forlì Cesena – contro i 2 giovani colleghi, Filesi/Masiero del Comando VV.F. di Venezia.

Un match avvincente che ha visto i campioni d’Italia in carica imporsi con il punteggio di 2 set a 0 (21 a 19 e 21 a 15). La finalina per il 3° e 4° posto ha visto imporsi la coppia Ragaglia/Paolini del Comando VV.F. Ancona contro la coppia Brandi/Sigona del Comando VV.F. di Macerata per 2 set a 0. Il premio come miglior giocatore rivelazione del campionato è stata assegnata al vigile Filesi Emanuele del Comando VV.F. di Venezia, mentre il premio Fair play a Silvestroni Marco per essersi distinto in più occasioni agevolando il giudizio degli arbitri in circostanze di gioco. Un ringraziamento agli arbitri che nelle 4 giornate del campionato hanno arbitrato in maniera impeccabile tutte le partite dei tabelloni Gold e Silver: 4 provenienti dalla sezione FIPAV dell’Abruzzo e 2 dalla sezione FIPAV del Lazio.

Il premio per la “coppia simpatia” è stata assegnata al Comando VV.F. di Campobasso, con la coppia Antonetti/Barisciani. Un doveroso e sentito ringraziamento ai colleghi del Comando VV.F. di Campobasso che hanno curato la realizzazione della manifestazione coordinati in modo eccellente da Salvatore Calcutta, Pasqualino Petruccelli e Massimiliano Di Carlo: il campionato, a detta di tutti i partecipanti ed addetti ai lavori, è stato un vero successo.