I caccia hanno scortato il volo TUI dopo la “minaccia di bomba”- i passeggeri ono stti evacuati

Un volo da Cardiff a Lanzarote è stato evacuato dopo che è stato trovato un biglietto minaccioso nella toilette dell’aereo, provocando un massiccio intervento di sicurezza.

Giovedì mattina (19 giugno), il volo TUI TOM6422 è stato dirottato all’aeroporto César Manrique-Lanzarote nelle Isole Canarie dopo che il pilota è stato informato di un biglietto sospetto da un membro dell’equipaggio mentre sorvolava il Portogallo.

I passeggeri in volo da Cardiff alla Spagna sono stati evacuati dal volo dagli artificieri. In precedenza, i Typhoon della RAF erano stati lanciati per accompagnare l’aereo, dopo che un messaggio sinistro era stato trovato nella toilette dell’aereo della TUI.

L’aereo è stato rapidamente dirottato e ha effettuato un atterraggio di emergenza all’aeroporto César Manrique-Lanzarote, dove è stato accolto dagli esperti di artificieri GEDEX e da diverse altre unità specializzate al momento dell’atterraggio.