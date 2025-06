Incendio all’isola ecologica di via Colonnetta a Chieti Scalo

Spread the love

Un incendio è divampato nelle prime ore della mattinata di oggi, 20 giugno, alle 5.20, presso l’isola ecologica situata in piazzale Guglielmo Marconi, su via Colonnetta a Chieti Scalo.

A dare l’allarme è stato un uomo che, recandosi alla stazione, ha notato le fiamme e ha immediatamente avvertito i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco di Chieti che sono rusciti a domare l’incendio e hanno messo in sicurezza l’area.

Non si segnalano feriti. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.