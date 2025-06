Incontro per il giorno 21 giugno 2025 per la visita del Museo della Liberazione di Via Tasso

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

L’Associazione morale di Mutuo Soccorso tra Vigili ed ex Vigili del Fuoco APS, nell’ambito del progetto le STORIE della STORIA, ha programmato un incontro per il giorno 21 giugno 2025 per effettuare la visita del Museo della Liberazione di Via Tasso. Ci guiderà nella storia di questo luogo e delle dolorose vicende che si svolsero dopo l’armistizio, nella Roma occupata dalle truppe tedesche con la collaborazione fascista, lo storico Augusto Pompeo.

L’appuntamento è alle ore 9:20 in Via Tasso, e la visita inizierà pochi minuti dopo. Il Museo richiede che le visite siano svolte da gruppi di massimo 25 persone, quindi è necessario prenotarsi a: info@msvvf.it precisando il nominativo, il numero di persone ed un riferimento