Incontro presso il Museo di Via Galvani 2, – La tragedia di Vermicino e del piccolo Alfredino Rampi.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI ROMA

L’Associazione morale di Mutuo Soccorso tra Vigili ed ex Vigili del Fuoco APS, nell’ambito del progetto le STORIE della STORIA e di concerto con il Comando dei Vigili del Fuoco di Roma, ha programmato un incontro per il giorno 5 luglio 2025 presso il Museo di Via Galvani 2, che ha per tema la tragedia di Vermicino e del piccolo Alfredino Rampi.

L’incontro è focalizzato sulle difficoltà e le conseguenze generate dalla comunicazione che circondò l’evento