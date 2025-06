Sicurezza in strada: esposizione di moto e mezzi storici a Forlì 18 giugno 2025

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

L’amministrazione comunale di Forlì, nell’ambito delle iniziative sulla sicurezza stradale e attività culturali nel mese di Giugno, attraverso la Polizia Locale, ha promosso un evento di esposizione mezzi e moto storiche nella centrale piazza Saffi di Forlì, con la finalità di sensibilizzare i cittadini sulla sicurezza in strada. All’esposizione hanno partecipato le Forze di Polizia e associazioni di auto e moto storiche presenti in provincia. Il motoclub Vigili del Fuoco Italia della sezione di Forlì-Cesena ha partecipato all’evento con un gazebo dove è stata esposta la Moto Guzzi Falcone Turismo 500 del 1966, concessa dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, mezzo storico usato per le esigenze di colonna mobile del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Durante la serata sono stati consegnati a ragazzi e bambini opuscoli sulla sicurezza in casa e all’aperto e divulgato volantini contenenti le regole di viaggio delle moto in gruppo.