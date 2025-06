VIDEO – Borca di Cadore, completati 60 interventi dopo la frana: Vigili del Fuoco al termine delle operazioni

Spread the love

Dopo giorni di lavoro ininterrotto, si è conclusa l’imponente opera di messa in sicurezza a Cancia, frazione di Borca di Cadore, colpita nella notte tra il 15 e il 16 giugno da una violenta colata di fango e detriti. I Vigili del Fuoco, impegnati sul campo fin dalle prime ore dell’emergenza, hanno effettuato complessivamente 60 interventi per ripristinare la viabilità, mettere in sicurezza le abitazioni e rimuovere il materiale franoso.

Le operazioni hanno coinvolto le squadre del Comando provinciale di Belluno, supportate da mezzi specializzati per il movimento terra e affiancate da numerosi volontari, che si sono coordinati per liberare strade, scantinati e aree pubbliche. L’ultimo intervento si è concluso nella serata di ieri, con il rientro dei mezzi e del personale nei rispettivi distaccamenti.

