E’ crollata “Goal”, la struttura simbolo dei mondiali del ’90

Era stata costruita per Italia ’90, stamattina dopo oltre 35 anni di onorato servizio è crollata “Goal”, la struttura simbolo di quei mondiali.

È successo oggi nel quartiere Flaminio accanto al Palazzetto dello Sport, dove la struttura era situata, in via Nedo Nadi. Un colosso di 16 metri del peso di 35 tonnellate. L’accesso era stato interdetto da tempo, viste le condizioni.

Nel 2001 fu spostata dall’Eur all’attuale posizione, smontata e ricomposta in loco. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia a monitorare la situazione.

Non si registrano feriti, per fortuna. Una situazione che le istituzioni che si sono succedute negli anni probabilmente avrebbero dovuto gestire meglio, anche per preservare meglio un simbolo di quegli anni.

Lorenzo Tassi

