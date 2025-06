Ex vigile del fuoco interviene tempestivamente per l’incendio nel piazzale del market a Deruta

Spread the love

Un incendio è divampato nella mattinata di ieri nel piazzale di un supermercato situato in prossimità dell’uscita Deruta Nord della superstrada E45, minacciando di estendersi rapidamente all’interno della struttura e alle aree circostanti. Le fiamme si sono sviluppate da un cumulo di materiale depositato all’esterno del punto vendita, generando una densa colonna di fumo visibile dalla carreggiata della superstrada.

Determinante si è rivelato l’intervento tempestivo di Marsilio Palermi, ex caporeparto dei vigili del fuoco di Perugia, ora in congedo. Palermi, che si trovava casualmente nei pressi dell’area al momento dell’incendio, è stato il primo a notare l’emergenza e ad attivarsi per contenere l’avanzata del fuoco. La sua reazione immediata ha consentito di arginare le fiamme in attesa dell’arrivo delle squadre operative del Comando provinciale dei vigili del fuoco.

Secondo quanto riferito dagli operatori intervenuti, l’ex caporeparto ha agito con grande competenza, adottando tutte le misure disponibili per evitare che l’incendio potesse coinvolgere direttamente il supermercato o propagarsi alle altre strutture presenti nel piazzale. L’area, che include zone di carico, parcheggi e container per i materiali, è stata messa in sicurezza grazie all’intervento di Palermi e alla successiva azione coordinata delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco.

