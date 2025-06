Faloppio località Fornace ore 11.20 infortunio sul lavoro in impianto lavorativo – deceduto operaio

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Durante alcune operazioni di lavoro all’interno dell’impianto veniva schiacciata un uomo di anni 57 purtroppo deceduto.

In posto VVF Como elicottero 118 ambulanza e auto infermieristica.

Persona liberata dai colleghi operai e assistita dal personale sanitario del 118 che ne ha constatato il decesso

Morto un operaio di 57 anni schiacciato da una massa di detriti, era in un’area di scavo – Un uomo di 57 anni è morto mentre lavorava in una cava. Sarebbe stato schiacciato da una massa di detriti per un cedimento, ma sono ancora in corso gli accertamenti per chiarire quanto accaduto.

L’uomo stava lavorando in un’area di scavo quando, attorno alle 11, si è verificato l’incidente. I colleghi hanno dato l’allarme e a Faloppio sono stati inviati l’automedica, l’ambulanza e anche l’elicottero del 118. Per l’operaio purtroppo non c’è stato nulla da fare, è morto praticamente sul colpo. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Como, oltre ai tecnici dell’Ats Insubria. Avviate le indagini per chiarire quanto accaduto.

https://milano.corriere.it/notizie/lombardia/25_giugno_23/incidente-sul-lavoro-a-faloppio-morto-un-operaio-di-57-anni-schiacciato-da-una-massa-di-detriti-era-in-un-area-di-scavo-a447af5b-c89d-480e-8055-90af3e17exlk.shtml?refresh_ce