Il comando di Torino vince il campionato italiano di nuoto e salvataggio dei vigili del fuoco organizzato a Vernio

FARRA D’ALPAGO (Belluno) – Si è svolto il 21 giugno a Farra D’Alpago (BL) il 2º trofeo regionale Vigili del fuoco organizzato dal comando dei Vigili del fuoco di Belluno, in memoria del collega scomparso Walter Locatello, scomparso due anni fa.

Al torneo hanno partecipato i comandi di Belluno, Padova, Treviso, Venezia, Rovigo, la Direzione Interregionale del Veneto e Trentino Alto Adige e la squadra Amici di Walter.

Presenti all’evento i comandanti dei Vigili del fuoco di Belluno Ing. Matteo Carretto, di Rovigo Ing. Alessandra Bascià e il consigliere provinciale di Belluno Massimo Bortoluzzo.

A premiare Venezia, la squadra vincitrice del torneo, Padova e Rovigo, seconda e terza sul podio e tutte le altre partecipanti, il comandante di Belluno Carretto che ha poi salutato tutti i partecipanti: “Lo scorso anno il comando di Treviso, che è stata la sua prima sede di assegnazione, ha celebrato il primo Campionato regionale e memorial, creando un bel logo che reca evidenziata la provincia di Treviso nel perimetro della Regione Veneto.

L’accordo è che chi riceve il testimone accende la propria provincia nel logo dell’anno successivo.

Quest'anni come Comando di Belluno abbiamo ricevuto con entusiasmo il testimone, nella consapevolezza che ricordare Walter non può prescindere dalla sua passione per lo sport, per poi riandare alla sua abnegazione, preparazione professionale, spirito di squadra e anche di sacrificio che lo hanno portato ad affrontare il rischio nel canale in piena per accertarsi delle condizioni di sicurezza della sua famiglia e comunità"

