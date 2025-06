Incidente stradale – Quattro vetture coinvolte due persone ferite

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Intervento di soccorso tecnico urgente per incidente stradale in Como via Varesina altezza Cinelandia. Quattro vetture coinvolte due persone ferite estratte dai VVF in collaborazione con il 118 poi trasportate in ospedale.

In posto ambulanze della croce azzurra di Como e della Croce Rossa di Lurate caccivio. Polizia locale per i rilievi del caso.

Strada con viabilità ridotta e forte traffico dalla tangenziale