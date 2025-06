VIDEO – Strage in una chiesa, l’Isis torna a colpire a Damasco con un attacco suicida

Spread the love

Una trentina di persone assisteva alla messa domenicale nella chiesa greco ortodossa di Sant’Elia, alla periferia di Damasco, quando qualcuno si è messo a sparare. Subito dopo, una violenta esplosione ha devastato il luogo di culto, lasciando a terra almeno 20 morti e oltre 50 feriti. L’attentatore con la cintura esplosiva è stato presto identificato dalle autorità siriane come un affiliato all’Isis.

E’ la seconda volta che lo Stato islamico si palesa con il sangue nella Siria di Ahmad Sharaa, considerato un ‘apostata’ dalle frange islamiste più estreme, per avere cercato e ottenuto il riconoscimento dell’Occidente e perché persegue il rispetto delle minoranze. La Francia di Emmanuel Macron ha condannato “con la massima fermezza” l’attentato e ha espresso la sua solidarietà al popolo siriano. Lo scorso 8 maggio l’autoproclamato presidente della Siria era stato ricevuto all’ Eliseo. Il 30 dello stesso mese, l’Isis si era già fatto sentire, piazzando un ordigno lungo una strada mentre passava una pattuglia dell’esercito, uccidendo un militare. Ben più sanguinosa l’esplosione di oggi a Dweila, un sobborgo di Damasco, dove vive una folta comunità cristiana, in un momento in cui il nuovo governo sta cercando di ottenere il sostegno delle minoranze religiose e non solo.