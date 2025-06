Enorme incendio nello stabilimento automobilistico Jaguar Land Rover di Castle Bromwich, costato 500 milioni di sterline

Spread the love

Questa mattina è scoppiato un enorme incendio in uno stabilimento produttivo della Jaguar Land Rover da 500 milioni di sterline: 50 vigili del fuoco sono intervenuti sul posto mentre il fumo riempiva l’aria.

L’incendio è divampato intorno alle 8.15 presso la sede di Castle Bromwich della casa automobilistica di lusso, nella zona di Castle Vale a Birmingham, e ci è voluta più di un’ora per spegnerlo.

I testimoni hanno descritto come, in mezzo alle enormi fiamme, si potesse vedere del fumo nero a chilometri di distanza dall’impianto e come l’area emanasse un odore simile a quello di gomma o plastica bruciata. I vigili del fuoco delle West Midlands hanno inviato sul posto otto autopompe, tre veicoli di intervento 4×4 e una piattaforma aerea idraulica nei pressi di Chester Road.

Un testimone ha raccontato a BirminghamLive: “C’erano fiamme enormi e molto fumo nero. Tutta la zona emanava un odore di plastica o gomma quando bruciava. C’erano molte sirene dei vigili del fuoco”.

E un automobilista di passaggio ha raccontato a CoventryLive: “C’era una colonna di fumo che usciva dall’edificio, che saliva verso il cielo. L’ho notato da chilometri di distanza e poi, avvicinandomi, ho capito che era l’edificio della JLR”.

Un portavoce dei vigili del fuoco delle West Midlands ha dichiarato: “Poco prima delle 8.15 di martedì mattina, siamo intervenuti a Chester Road, nella zona di Castle Vale a Birmingham.

Sono presenti otto autopompe, tre veicoli di intervento 4×4 e una piattaforma aerea idraulica, con a bordo circa 50 vigili del fuoco.