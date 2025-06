Interventi sul t erritorio marchigiano

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

CIVITANOVA MARCHE (MC) – CORNICIONE PERICOLANTE – Questa mattina, poco dopo le 09:30, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via della Nave per la segnalazione di calcinacci caduti dal cornicione di un condominio di sei piani.

La squadra di Civitanova, con il supporto dell’autoscala, ha provveduto alla rimozione e alla messa in sicurezza delle parti pericolanti.

Sul Posto la Polizia locale e personale dell’ufficio tecnico del Comune

Dal Comando di Macerata

OSIMO (AN) – INCENDIO IN UNA RIMESSA AGRICOLA – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16:00, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Ancona per l’incendio di una rimessa agricola utilizzata per il deposito di attrezzature.

Sul posto sono arrivate due squadre da Osimo e Ancona, supportate da tre autobotti. L’incendio è stato spento prima che potesse estendersi all’abitazione adiacente. L’area interessata è stata messa in sicurezza.

Presente anche la Polizia locale.

Dal Comando di Ancona.