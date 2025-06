Salvataggio di un cane caduto in una forra

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Intervento di soccorso tecnico a lieto fine questa mattina per recupero cane. Ieri sera è giunta una richiesta ai vigili del fuoco di via Valleggio per segnalazione smarrimento cane in una forra in Moltrasio.

La squadra VVF prontamente intervenuta all’imbrunire prendeva informazioni dalla famiglia in vacanza e questa mattina disponeva un sopralluogo con gli specialisti SAF che, risalendo una parete in cordata, ritrovavano la piccola cagnolina razza Husky di nome Nevada in salute, un po’ disidratata, poi restituita ai padroni.