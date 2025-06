VIDEO – Milano, incidente tra un’autogru dei vigili del fuoco in servizio e un’auto

Spread the love

Un’auto si è scontrata con un’autogru dei vigili del fuoco in servizio a Milano. È successo in viale Fulvio Testi, all’altezza dell’incrocio con via la Farina, mentre il mezzo dei vigili del fuoco procedeva su un intervento.

Nell’impatto l’auto è rimasta pesantemente danneggiata, mentre la donna alla guida è stata medicata sul posto senza che fosse necessario il trasporto in ospedale. Sul luogo dell’incidente è intervenuta un’altra squadra dei vigili del fuoco e la polizia locale per ricostruire la dinamica dell’incidente.

