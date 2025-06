VIDEO – Operai salgono su una gru per protesta: sono senza stipendio da mesi. Momenti di paura, sul posto i vigili del fuoco e le forze dell’ordine

Spread the love

Senza stipendio da mesi. Esasperati, 11 operai di un’azienda in subappalto a Riva del Garda sono saliti su una gru a una sessantina di metri per reclamare il compenso dovuto. Stanno lavorando per la realizzazione dell’ampliamento del centro congressi.

A quanto si apprende, i lavoratori denunciano di essere senza busta paga da marzo. Sul posto carabinieri, polizia e vigili del fuoco. Dopo due ore di protesta, sono riusciti a convincere gli addetti a scendere da ponteggi e piattaforme..

