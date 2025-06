Bando di concorso a capo squadra nautico e sommozzatore decorrenza 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025.

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Bando di concorso interno per per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, per la copertura di n. 72 posti complessivi per l’accesso alla qualifica di nautico di macchina capo squadra del ruolo dei nautici di macchina, n. 58 posti complessivi per l’accesso alla qualifica di nautico di coperta capo squadra del ruolo dei nautici di coperta e n. 66 posti complessivi per l’accesso alla qualifica di sommozzatore capo squadra del ruolo dei sommozzatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, decorrenza 1° gennaio 2021, 1° gennaio 2022, 1° gennaio 2023, 1° gennaio 2024 e 1° gennaio 2025.

ALL.:

https://www.ilfaroinrete.it/wp-content/uploads/2025/06/BTU_1-30_25_06.pdf