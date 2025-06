Spread the love

Stava provando a spegnere le fiamme divampate nel garage della sua abitazione, in via Campitino a Predore, ma è rimasta ustionata a una parte del capo ed è stata trasportata in ospedale a Chiari in codice giallo. È successo lunedì sera 21 giugno intorno alle 22 e sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco volontari di Sale Marasino e di Palazzolo sull’Oglio, con una squadra di pompieri effettivi partita dal Comando di Bergamo.

Spente le fiamme, le operazioni di bonifica si sono concluse in tarda serata. Sul posto anche un’ambulanza, che ha soccorso la proprietaria della casa, rimasta scottata dalle fiamme. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi, ma per le cure e gli accertamenti del caso è stata portata al Pronto soccorso di Chiari.

La causa il Gpl – Stando alle ricostruzioni ad andare a fuoco sono state alcune bombole di Gpl collegate a un impianto di riscaldamento dell’acqua.

Bombole di gas a fuoco nel box, proprietaria ustionata