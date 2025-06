Cadavere in mare a Capo Miseno, recuperato dai sommozzatori dei Vigili del fuoco

Spread the love

Dramma a Bacoli nel pomeriggio di oggi, martedì 25 giugno, dove è stato ritrovato un cadavere morto in mare all’altezza della Spiaggetta Verde, ai piedi del Monte Miseno. Sul posto sono giunti i sommozzatori dei Vigili del Fuoco che hanno recuperato il corpo privo di vita.

Ancora non si conosce l’identità della persona trovata morta, incastrata tra gli scogli sott’acqua, dato che era priva di documenti, mentre sono in corso le indagini per capire la dinamica e la causa del decesso.

