Incendio al pratone di Torre Spaccata, l’area brucia di nuovo e il fumo invade Roma sud est

Roma brucia ancora. Nuovo incendio al cosiddetto ‘pratone’ di Torre Spaccata, nella zona di Cinecittà est. Il rogo è scoppiato questa volta intorno alle 10 di mercoledì 25 giugno, con una enorme nube di fumo che ha invaso l’area che abbraccia i quartieri di Cinecittà est, appunto, Torre Spaccata, Lamaro, Don Bosco e Cecafumo.

La zona del ‘pratone’

Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, sarebbero partite nella zona tra via Bruno Pelizzi, via Giuseppe Saredo, via Roberto Fancelli e via Filomusi Guelfi per cause da accertare. La stessa zona dove, l’anno scorso, scoppiò il maxi incendio che causò anche il ferimento di quattro soccorritori, tra i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile impegnati sul posto in quella lunga giornata che scandì il 21 agosto. Sul posto, oltre ai pompieri e ai volontari della protezione civile supportati del lancio dell’acqua dall’alto di un elicottero, anche gli agenti del gruppo Tuscolano.

INCENDIO A CENTOCELLE – Un altro fronte di fuoco, inoltre, ha invaso anche l’area a ridosso di via di Centocelle all’altezza del parco di Centocelle, a ridosso della zona dove prima erano presenti gli sfasciacarrozze. Sul posto, anche in questo caso, diverse squadre della protezione civile e anche dei vigili del fuoco, e la polizia locale con il gruppo Casilino. Sempre lì, giorni fa, c’erano state segnalazioni di piccoli incendi. Una venerdì alle 12.15 e l’altra domenica alle 11.30 circa. Se siano state delle “prove” per il rogo di oggi, non è ancora chiaro.

Incendio a Serpentara – Quello del ‘pratone’ di Torre Spaccata, tuttavia, non è stato l’unico incendio in città di oggi. Più o meno allo stesso orario, alle 11, le fiamme hanno invaso il sottopasso del viadotto Saragat nella zona di Serpentara. A bruciare alcuni rifiuti, anche di plastica, materassi e mobili di un paio di giacigli di fortuna usati da chi vive lì. Sul posto, oltre i vigili del fuoco, anche la polizia locale con il gruppo del Nomentano che ha chiuso la strada. Anche in questo caso una colonna di fumo – nero – si è levata in cielo.