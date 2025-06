Mestre – Baby vandali strappano gli alberi (appena piantati) al parco per sfidarsi in strada. I residenti furiosi: «Siamo stanchi»

Spread the love

Ci mancavano gli strappatori di alberi. Già, perché non ci sono solo le piante che cadono autonomamente in giro per la città, o la raffica di tagli di alberi considerati improvvisamente pericolosi: al parco Albanese adesso sono all’opera anche i “baby vandali” che se la prendono con gli arbusti piantati pochi mesi fa e che, nel giro di qualche anno, sarebbero cresciti lungo i viali dell’area verde della Bissuola a Mestre.

Le foto dei residenti

Un “gioco” stupido che, come testimoniano le foto scattate da un gruppo di cittadini attenti della zona, finisce con dei duelli tra ragazzini in strada, proprio con gli alberelli tagliati a metà tronco. Ma non c’è solo il prezioso verde pubblico nel mirino di questi gruppi di adolescenti tra i 14 e i 16 anni: a causa di vari danneggiamenti il Comune è stato costretto a chiudere anche il grande “Galeone” che è il paradiso dei bimbi, come di mamme e nonni che possono lasciarli giocare senza problemi.

