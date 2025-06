Morto Alvaro Vitali, aveva firmato le dimissioni e lasciato l’ospedale: la rivelazione di Stefania Corona

Spread the love

Poco tempo prima della morte di Alvaro Vitali, l’ex moglie Stefania Corona aveva raccontato in tv il ricovero dell’attore per una broncopolmonite. Nonostante la separazione, Corona gli è rimasta accanto, assistendolo con affetto e rivelando il particolare delle sue dimissioni volontarie dall’ospedale. Parole che oggi appaiono come un tenero addio e una testimonianza di amore resistente al tempo.

Stefania Corona è stata ospite de “La volta buona” su Rai1, parlando della separazione da Alvaro Vitali e della sua lettera per convincerla a ritornare insieme.

Una testimonianza, la sua, che alla luce della morte dell’attore assume risvolti inaspettati, soprattutto perché l’ex moglie aveva raccontato del suo ricovero in ospedale e la scelta di farsi dimettere, una decisione che non la vedeva d’accordo.

Alvaro Vitali era stato ricoverato per una broncopolmonite recidiva, ma aveva firmato le dimissioni con decisione, contro il parere dei medici.

Stefania, con un tono misto di affetto e ironia, aveva ricordato i suoi scatti d’umore e la testardaggine nel voler tornare a casa, anche “senza le chiavi” e noncurante delle alte temperature che in questi giorni ci sono a Roma.

