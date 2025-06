Spread the love

Un incendio ha interessato questa mattina un’imbarcazione lunga circa 18 metri al largo delle coste di Ostia. I vigili del fuoco di Civitavecchia, con il nucleo nautico, sono intervenuti rapidamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza il natante. Al momento le cause del rogo sono ancora da definire e non si hanno notizie certe su eventuali persone coinvolte.

Alle 9:30 di oggi, la squadra 17 A insieme agli specialisti del nucleo nautico dei vigili del fuoco di Civitavecchia è partita per raggiungere un’imbarcazione in difficoltà. La chiamata ha segnalato un incendio a bordo di un natante lungo circa 18 metri, che si trovava a circa 6 o 7 miglia dalla costa di Ostia. L’equipaggio dei vigili ha proceduto a bordo di un mezzo marittimo per intervenire direttamente sulla zona interessata dal rogo.

https://www.gaeta.it/natante-di-18-metri-prende-fuoco-al-largo-di-ostia-vigili-del-fuoco-impegnati-nello-spegnimento