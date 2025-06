Prato, le classifiche del 33° Campionato Italiano VV.F di Nuoto per Salvamento – 9º Campionato Italiano VV.F. di Nuoto – “Memorial Lirio Maestripieri”

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

Nella giornata di venerdì 20 giugno si è concluso a Vernio, presso la piscina comunale, il 9º Campionato Italiano Vigili del Fuoco di Nuoto – 33° Campionato Italiano Vigili del Fuoco di Nuoto per Salvamento “Memorial Lirio Maestripieri”.

La manifestazione ha visto trionfare, nella classifica generale, il Comando di Torino, che si è imposto sui Comandi di Napoli e Catania, giunti rispettivamente al 2° e 3° posto.

Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato numerose autorità istituzionali, tra cui il Prefetto di Prato, Dott.ssa Michela Savina La Iacona, che ha consegnato i premi ai vincitori, e il Sindaco di Vernio, Avv. Maria Lucarini. Presenti anche numerosi dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, tra i quali l’Ing. Marco Frezza, Direttore Regionale della Toscana, l’Ing. Luigi Gentiluomo, Comandante di Firenze, l’Ing. Nicola Ciannelli, Comandante di Pisa, il Prof. Lamberto Cignitti, Dirigente dell’Ufficio per le attività sportive.

Le gare hanno visto la presenza in vasca di circa 150 atleti, uomini e donne, provenienti da tutta Italia, dai più giovani partecipanti, di 26 anni, fino al più esperto: un vigile del fuoco in congedo di 85 anni, in gara con il Comando di Bologna.

L’evento è stato organizzato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Prato, in collaborazione con il Comune di Vernio e la società Esseci Nuoto, gestore dell’impianto sportivo. Fondamentale anche il supporto della Croce Rossa – Comitato di Vernio, della Misericordia di Vernio, dell’Associazione Nazionale Carabinieri e di alcune aziende locali.

Grande soddisfazione per la riuscita della manifestazione è stata espressa del Comandante dei Vigili del Fuoco di Prato, Ing. Maria Vincenza Saccone, che ha sottolineato l’importanza della preparazione fisica del personale VF e del rafforzamento dei legami sia all’interno del Corpo che con le comunità locali, anche grazie ad iniziative di questo tipo.