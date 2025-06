Presentata la rassegna estiva “Vivi il Castello di Santa Severa 2025”

Spread the love

Il Castello di Santa Severa si prepara a vivere un’estate indimenticabile, trasformandosi dal 1° luglio al 31 agosto 2025 in un vivace palcoscenico a cielo aperto. La rassegna estiva “Vivi il Castello di Santa Severa 2025”, promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società in-house “LAZIOcrea”, con la direzione artistica di ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio, promette due mesi ricchi di musica, cultura, cinema e arte, il tutto nell’incantevole cornice della storica fortezza affacciata sul Mar Tirreno.

La presentazione del ricco programma ha visto la partecipazione del Sindaco di Santa Marinella, Pietro Tidei, la cui presenza è stata riconosciuta e ringraziata dal Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

Durante la conferenza stampa, il Sindaco Tidei ha posto l’accento sull’importanza cruciale di salvaguardare il Castello di Santa Severa, riconoscendone innanzitutto la sua funzione pubblica. “Questo monumento non è solo un pezzo di storia, ma un bene comune da valorizzare appieno”, ha dichiarato. La valorizzazione, a suo dire, si traduce in investimenti concreti e in una promozione turistica e culturale mirata, da portare avanti sia a livello nazionale che internazionale. Su questo punto, il Presidente Rocca ha manifestato pieno accordo, confermando l’impegno della Regione a valorizzare il Castello, a cominciare da un “grande cartellone” di eventi già quest’anno, con l’intenzione di proseguire in futuro.

Tidei ha lanciato inoltre una sfida ambiziosa: lavorare congiuntamente per il riconoscimento di Santa Severa e del suo paesaggio agrario circostante come Patrimonio UNESCO, ovvero patrimonio dell’umanità. “È una sfida di grande portata, ma siamo convinti che debba essere affrontata insieme. La collaborazione tra Regione e Comune diventa in questo senso assolutamente indispensabile”, ha affermato, sottolineando la necessità di un’azione comune e concertata.

Nonostante le possibili differenze da appianare in merito alla convenzione tra gli enti, il Sindaco ha ribadito con forza la priorità dell’interesse collettivo. “Cercheremo di appianare quelle che saranno le differenze per la convenzione, ma è certo che non possiamo essere né vittima di prepotenze regionali, né vittima di prepotenze di qualche piccola frangia che probabilmente persegue altri interessi che non quelli pubblici, ma personali”, ha concluso, ribadendo la ferma intenzione di perseguire gli obiettivi di valorizzazione nell’interesse della comunità.

Di seguito riportiamo il programma della rassegna estiva “Vivi il Castello di Santa Severa 2025” di Luglio e Agosto.

LUGLIO

1 luglio

Musica – ore 21:00 Concerto sotto le stelle – Orchestra di fiati Gioacchino Rossini

Musica – ore 21:00 2 luglio

Mostra Warhol e Banksy, fino al 18 settembre (biglietteria interna oppure on line su liveticket)

Cinema – ore 21:00 Milena Vukotić – Fantozzi contro tutti (1978), di Paolo Villaggio e Neri Parenti

(biglietteria interna oppure on line su liveticket) Cinema – ore 21:00 3 luglio

Musica – ore 21:00 Melodie Sempreverdi, con Edoardo Vianello

Musica – ore 21:00 4 luglio

Concerto – ore 21:00 Neri per Caso

Concerto – ore 21:00 5 luglio

Musica – ore 21:00 Vocal Show – giornata di preview del Laziosound Festival, c on cori polifonici e formazioni vocali che si alternano sul palco

Musica – ore 21:00 on cori polifonici e formazioni vocali che si alternano sul palco 6 luglio

Cultura – Libri e Calici – ore 19:00 Guerino Nuccio Bovalino – Algoritmi e preghiere. L’umanità tra mistica e cultura digitale – Luiss University Press , con degustazione di vini del territorio a cura di Arsial.

Recital – ore 21:00 Misteriosa Roma, con Gino Saladini

Cultura – Libri e Calici – ore 19:00 , con degustazione di vini del territorio a cura di Arsial. Recital – ore 21:00 8 luglio

Cinema – ore 21:00 Gina Lollobrigida – Pane, amore e fantasia (1953), di Luigi Comencini

Cinema – ore 21:00 9 luglio

Cinema – ore 21:00 Sophia Loren – Il segno di Venere(1954), di Dino Risi

Cinema – ore 21:00 10 luglio

Showcooking – ore 21:00 La salute vien mangiando, con Alessandro Circiello

Showcooking – ore 21:00 11–13 luglio

Torneo sportivo – ore 21:00 Bridge

Surf Expo sulla spiaggia

ore 21:00 sulla spiaggia 13 luglio

Cultura – Libri e Calici – ore 19.00 Daniela Alibrandi – I delitti della vergine (Morellini Editore) , con degustazione di vini del territorio a cura di Arsial

Cultura – Libri e Calici – ore , con degustazione di vini del territorio a cura di Arsial 15 luglio

Cinema – ore 21:00 Marisa Allasio – Poveri ma belli (1956), di Dino Risi

Cinema – ore 21:00 16 luglio

Laziosound Festival – ore 21:00 Tiromancino

Laziosound Festival – ore 21:00 17 luglio

Laziosound Festival – ore 21:00 Live on Stage

Laziosound Festival – ore 21:00 18 luglio

Laziosound Festival – ore 21:00 Sergio Cammariere

Laziosound Festival – ore 21:00 19 luglio

Concerto– ore 21:00 Orchestra ma non troppo – B-And Wind orchestra

Concerto– ore 21:00 20 luglio

Cultura – Libri e Calici – ore 19:00 Irma Bacci in ricordo di Gabriele Galloni – Luna di carne ChiPiùNeArt Edizioni , con degustazione di vini del territorio a cura di Arsial

Concerto – ore 21:00 Emozioni sotto le stelle, con le musiche di Marco Sensi

Cultura – Libri e Calici – ore , con degustazione di vini del territorio a cura di Arsial Concerto – ore 21:00 22 luglio

Cinema – ore 21:00 Giovanna Ralli e Franca Valeri – Un eroe dei nostri tempi (1955), di Mario Monicelli

Cinema – ore 21:00 23 luglio

Cinema – ore 21:00 Sylva Koscina – La nonna Sabella (1957), di Dino Risi

Cinema – ore 21:00 24 luglio

Balletto di Roma – ore 21:00 Giulietta e Romeo

Balletto di Roma – ore 21:00 25 luglio

Teatro – ore 21:00 Spettacolo comico “Bollicine”, con Max Giusti (biglietti su Ticketone)

Teatro – ore 21:00 (biglietti su Ticketone) 26 luglio

Teatro – ore 21:00 Com’è ancora umano lei, con Anna Mazzamauro

Teatro – ore 21:00 27 luglio

Cultura – Libri e Calici – ore 19:00 Luisa Caterina De Caro – Ara. Il romanzo della Gurfa (edizioni Aurora Boreale ), con degustazione di vini del territorio a cura di Arsial

Famiglie – ore 21:00 La storia di Hansel e Gretel (età consigliata dai 6 agli 11 anni)

Cultura – Libri e Calici – ore 19:00 ), con degustazione di vini del territorio a cura di Arsial Famiglie – ore 21:00 (età consigliata dai 6 agli 11 anni) 29 luglio

Concerto – ore 21:00 Rita Marcotulli Trio

Concerto – ore 21:00 30 luglio

Cinema – ore 21:00 Anna Magnani – Risate di gioia (1960), di Mario Monicelli

Cinema – ore 21:00 31 luglio

Teatro – ore 21:00 Fra’ San Francesco la superstar del Medioevo, con Giovanni Scifoni (biglietti su Ticketone)

AGOSTO