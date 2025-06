Spread the love

La Guardia di Finanza del Comando provinciale di Reggio Calabria ha posto sotto sequestro 228 chilogrammi di cocaina, ossia 193 panetti di droga, nel porto di Gioia Tauro. Le forze dell’ordine hanno arrestato due persone, sorprese mentre stavano scaricando le sostanze stupefacenti.

Sorpresi mentre scaricavano 228 chili di cocaina da un container: due arresti al porto di Gioia Tauro

L’operazione condotta dai militari calabresi fa parte di un più vasto programma di monitoraggio e controllo dell’area portuale ed era finalizzata ad intercettare alcuni container sospetti. L’obiettivo era quello di verificare il contenuto dei cassoni, utilizzati dalle organizzazioni criminali per importare droghe pesanti da alcuni Paesi del Sud America.

Oltre alla scoperta di una quantità ingente di cocaina dal valore pari a circa 35 milioni di euro, le Fiamme Gialle hanno colto sul fatto anche due portuali. Alla vista degli agenti, i malviventi hanno provato a scappare tra i migliaia di container presenti al porto. Nonostante ciò, entrambi sono stati bloccati in poco tempo e arrestati in flagranza di reato. In seguito alle formalità di rito, i due sono stati trasferiti al carcere di Palmi.

Nel frattempo, la Procura di Palmi, sotto la direzione di Emanuele Crescenti, ha convalidato il sequestro delle sostanze e l’arresto dei due uomini, facendo scattare il procedimento penale.

