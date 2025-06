Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

Si è concluso nella notte l’intervento di soccorso avviato intorno alle 19:45 di martedì sul Monte Bove, in località Frontignano, dove uno dei due ragazzi impegnati in un’attività su corda era rimasto bloccato in parete a seguito di un incidente.

Sul posto è intervenuta una squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Visso, supportata da due mezzi con personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) provenienti dalla sede centrale e dall’UCL (Unità di Comando Locale). Le operazioni di soccorso sono state condotte in collaborazione con il personale del Soccorso Alpino e con l’ausilio di un elicottero dell’Aeronautica Militare.

I soccorritori sono riusciti a raggiungere l’infortunato sia da terra che via aria. Dopo aver prestato le prime cure, il ragazzo è stato recuperato e tratto in salvo.

Dal Comando di Macerata