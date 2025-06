VIDEO – Camion lasciato sospeso sul ponte crollato in Cina con l’autista intrappolato all’interno

Spread the love

In una scena drammatica catturata dalla telecamera, un camion è rimasto precariamente appeso a un ponte autostradale crollato nella provincia sud-occidentale cinese di Guizhou, dopo che giorni di incessanti piogge hanno innescato una frana sotto la struttura.

Il camion era l’unico veicolo sul ponte Houzihe, parte dell’autostrada Xiamen-Chengdu, quando è avvenuto il crollo martedì mattina. L’autista, rimasto intrappolato all’interno del veicolo in panne, è stato successivamente tratto in salvo, secondo le autorità locali. Non si sono registrati feriti nell’incidente.

I video che circolano sui social media cinesi mostrano la metà anteriore del ponte scomparso, con il camion in equilibrio poco prima della rottura, con la cabina sospesa sul dislivello. Secondo quanto riferito, il camion si sarebbe fermato appena in tempo prima che la sezione più avanti cedesse.

Le autorità affermano che il crollo è stato causato da una frana dopo che giorni di forti piogge hanno colpito la regione, ammorbidendo il terreno sotto l’autostrada e facendo crollare le colonne di sostegno.