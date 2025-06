VIDEO – Violento incendio, in fiamme un’abitazione: grosso dispiegamento di vigili del fuoco per spegnere il rogo

Spread the love

AVIO. Momenti di paura questa mattina (mercoledì 25 giugno) ad Avio, dove un’abitazione nella zona di via Venezia è stata interessata da un grosso incendio. Le cause del rogo devono ancora essere ricostruite ma a quanto pare le fiamme avrebbero interessato gran parte dell’edificio: fortunatamente, al momento non si segnalano eventuali persone ferite.

L’abitazione interessata si trova nel mezzo di un nucleo di altre case e, dopo la chiamata d’emergenza, sul posto si sono portati rapidamente i vigili del fuoco per spegnere il rogo ed evitare che le fiamme possano causare ulteriori danni.

In azione sul posto, oltre al corpo dei vigili del fuoco volontari di Avio, anche i colleghi di Ala, Mori e Brentonico, Isera e Nogaredo, così come i permanenti di Trento. Presenti polizia locale, e carabinieri e ambulanza della Stella d’Oro.

